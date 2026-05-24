أعلنت شركة انطلاق، المتخصصة في أبحاث قطاع ريادة الأعمال والاستشارات الاستراتيجية، والجونة من أوراسكوم للتنمية، توقيع شراكة استراتيجية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري"” SDR 2026، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2026 بمدينة الجونة.



وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن ذلك سيأتي بمشاركة نخبة من صناع القرار الحكومي، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة منظومة الابتكار من مصر والمنطقة.

وتجمع القمة مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية، واستعراض أحدث البيانات والتحليلات المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة والاستثمار وريادة الأعمال في مصر مما يجعله مرجع شامل قائم على البيانات، يهدف إلى دعم صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات التنموية.



وقال عمر رزق، العضو المنتدب لشركة انطلاق، "نفخر بشراكتنا مع الجونة من أوراسكوم للتنمية لاستضافة القمة، خاصةً في ظل ما تمثله الجونة من نموذج رائد يجمع بين الاستدامة والابتكار وجودة التجربة".

وأشار إلى أن التقرير يمثل خطوة مهمة نحو بناء مرجع وطني قائم على البيانات، يسهم في دعم السياسات وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار.

وقال هيثم سمير، رئيس القطاع التجاري بمدينة الجونة، إن استضافة قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري" للعام الثاني على التوالي تعكس الدور الراسخ لمدينة الجونة كمركز يدعم نمو الأعمال والابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات.

ويأتي إطلاق نسخة 2026 من التقرير استكمالاً لجهود انطلاق في بناء مرجع سنوي قائم على البيانات، يهدف إلى دعم صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات التنموية.

ماذا تغطي نسخة الشركات الناشئة للعام الجاري؟

وتغطّي نسخة هذا العام عشرة قطاعات من أصل خمسة عشر قطاعاً اقتصادياً محورياً، هي: التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، والتكنولوجيا النظيفة، وتكنولوجيا التعليم، والسياحة، والاقتصاد الإبداعي، واللوجستيك والتنقل، وتطوير السياسات والمنظومة الريادية، بما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية والتنموية للدولة، ويعكس مكانة الجونة كنموذج رائد في مجالات الاستدامة والابتكار.

وتستهدف القمة بصفة حصرية مشاركة أكثر من 500 مشارك من أكثر من 12 دولة، يمثلون عدداً من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين وصناديق رأس المال والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التنموي والشركات الكبرى والمنظمات الدولية، بمشاركة ما بين 15 و20 مستثمراً دولياً وأكثر من 29 متحدثاً.