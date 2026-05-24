ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.48% عند مستوى 52861 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.29%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 156.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 77.2 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بنحو 233.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قد أغلق عند مستوى 52090 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.59%، ليغلق على سعر 7.65 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.11 جنيه.

وصعد سهم بنيان للتنمية والتجارة بنسبة 6.82%، ليغلق على سعر 5.17 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.84 جنيه.

وزاد سهم بي إنفستمنتس القابضة بنسبة 6.37%، ليغلق على سعر 44.10 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 41.46 جنيه.

وارتفع سهم مصر للفنادق بنسبة 6.30%، ليغلق على سعر 32.23 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 30.32 جنيه.

وصعد سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 5.22%، ليغلق على سعر 1.21 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.15 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مصر للفنادق بنسبة 5.38%، ليغلق على سعر 3.69 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.90 جنيه.

وتراجع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 4.24%، ليغلق على سعر 1.58 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.65 جنيه.

وانخفض سهم الوطنية للطباعة بنسبة 3.40%، ليغلق على سعر 9.65 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.99 جنيه.

وتراجع سهم العربية للمحابس بنسبة 3.13%، ليغلق على سعر 29.44 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 30.39 جنيه.

وهبط سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.91% ، ليغلق على سعر 69.52 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 71.60 جنيه.