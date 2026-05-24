بعد موجه ارتفاع.. أسعار الطماطم تنخفض بالأسواق والكيلو يسجل 15 جنيها في الجملة

كتب : دينا خالد

01:33 م 24/05/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

قال ابراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت تراجعًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث انخفض الكيلو بنحو 10 جنيهات.
وأضاف الحداد، لمصراوي، أن سعر كيلو الطماطم حاليا يتراوح بين 15 و20 جنيها في سوق للجملة.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم في أسواق التجزئة تتراوح حاليًا بين 25 و30 جنيها للكيلو، بعد أن كانت تتراوح بين 45 و50 جنيهًا.

وأرجع الحداد انخفاض الأسعار، إلى زيادة الكميات المعروضة مع بدء استقرار الكقس وبداية إنتاج العروة الجديد.

العرض والطلب المتحكم الرئيسي في الأسعار

وأوضح الحداد، أن الأسعار ستستمر بالانخفاض التدريجي خلال الأسبوعين القادمين كلما استقرت حالة الطقس واستمر إنتاج العروة الصيفية.

وأكد، على أن المؤشر الرئيسي لتحرك الأسعار هو حجم الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج وزادت الكميات المطروحة في السوق، انخفضت الأسعار.

وكانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق،حيث وصل سعر الكيلو نحو 50 جنيها بسبب قلة المعروض مع إنتهاء موسم العروة الشتوية وهو ما جاء متزامنا مع انتشار سوسة الطماطم التي أدت لنقص المعروض من الطماطم، بحسب تصريحات سابقة لشعبة الخضروات.

أسعار الطماطم شعبة الخضروات سوق الجملة

