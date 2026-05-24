أرباح "دومتي" تضاعف 6 مرات إلى 72.1 مليون جنيه في 3 أشهر

كتب : ميريت نادي

12:37 م 24/05/2026 تعديل في 12:38 م

أعلنت شركة "دومتي" للصناعات الغذائية، عن تحقيق نمو قوي في نتائج أعمالها خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 581.5% على أساس سنوي، وفقًا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية اليوم.

وأوضحت الشركة أن صافي الأرباح سجل 72.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنحو 10.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفعت صافي مبيعات الشركة 17% إلى 2.55 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.25 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي، مدعومة بتحسن أداء المبيعات ونمو الإيرادات.

وارتفعت ربحية السهم إلى 0.21 جنيه للسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ0.03 جنيه للسهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتعد دومتي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2015، وتعمل في قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على منتجات الألبان والعصائر والمخبوزات.

وتأسست الشركة في مارس 1984، وتعد من أبرز الشركات العاملة في صناعة الأغذية بالسوق المصرية.

