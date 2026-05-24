ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.62%، عند مستوى 52414 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 ارتفع 0.30%، عند مستوى 52090 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للفنادق الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم بنيان للتنمية والتجارة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم القلعة للاستثمارات المالية.