أسعار الدواجن والبيض تتراجع 25% واقتراح للحفاظ على استقرار الأسعار

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 20-25% خلال 4 أسابيع بسبب زيادة الإنتاج.

اتحاد الدواجن: طبق البيض وصل 75 جنيهًا بالمزرعة.. السعر أقل من التكلفة

وأوضح الزيني خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "mbc مصر"، أن البيض تراجع 60% عن العام الماضي ليصل إلى 75 جنيهاً في المزرعة وهذا السعر أقل من التكلفة.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج بنسبة 20-25% جاءت نتيجة لانتظام حلقات الجدود والأمهات واستقرار الأعلاف وسعر الصرف.

ولفت إلى أن "البيض كان وصل 155 جنيهاً السنة اللي فاتت، والنهاردة نازل تحت التكلفة، وبنفتح التصدير لامتصاص الفائض وضمان استمرار المنتج".

وأكد أن البيت المصري يعتمد على الدواجن كبروتين أساسي، ونفخر باكتفائنا الذاتي وتصدير الفائض لدعم العملة الصعبة.

اقتراح لحل أزمة تذبذب أسعار الدواجن

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على ضرورة قيام هيئة السلع التموينية بتخزين الفائض محلياً بدلاً من الاستيراد، لاستخدامه في أوقات الأزمات.

وتشهد أسعار الدواجن حالة من التذبذب في السوق المصري، بسبب دورات الانتاج وارتفاع الدولار والأعلاف، وزيادة الطلب.