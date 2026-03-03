إعلان

الأجانب يسجلون صافي خروج من الأموال الساخنة بنحو 713 مليون دولار من بورصة مصر اليوم

كتب : منال المصري

10:52 م 03/03/2026 تعديل في 10:52 م

البورصة المصرية

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة"، صافي خروج بنحو 713 مليون دولار خلال تعاملات اليوم.

بحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية اليوم يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من التداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة ومنها مصر.

أمس سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية، صافي خروج بنحو 284 مليون دولار.

وتزايدت ضغوط تعاملات "الإنتربنك" بمصر مسجلة نحو 1.7 مليار دولار خلال أول 3 أيام بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية "الأحد لليوم الثلاثاء" لتمويل خروج الأجانب.

وفي أعقاب هذه التحركات، انخفض الجنيه ليتخطى مستوى 50 جنيهًا للدولار، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 8 أشهر.

