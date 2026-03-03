توقع بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، مدى تأثر قطاع الطاقة في مصر من الحرب الأمريكية الإيرانية الدائرة حاليا وتبعاتها على زيادات أسعار النفط عالميا.

وأشار البنك في حال سيناريو الرد المحدود أو خفض التصعيد، تشير أسعار خام برنت إلى أن تتراوح بين 60 و75 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2026، وبين 60 و65 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من العام المالي 2025- 2026.

ويتوقع البنك أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى اتساع عجز مصر في الطاقة عن خط الأساس لعام 2026 البالغ 17.3 مليار دولار، بمقدار 400 مليون دولار و600 مليون دولار للفترة المتبقية من العام المالي الحالي، وذلك في سيناريوهات خفض التصعيد والرد المحدود على التوالي.

سيناريو المواجهة المطولة

أما سيناريوهات المواجهة المطولة واضطراب النقل، توقع مورجان ستانلي أن ترتفع فيها أسعار خام برنت إلى نطاق 75-80 دولارًا أمريكيًا للبرميل أو تعود إلى مستويات عام 2022، فقد تؤدي بدورها إلى زيادة واردات مصر من الطاقة بمقدار 1 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي للفترة المتبقية من 2026، مما يشكل مخاطر أكبر على ميزان مصر الخارجي.