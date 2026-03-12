إعلان

أبرزها سعر الذهب اليوم وإطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب.. حدث في ليل رمضان

كتب : مصراوي

05:06 ص 12/03/2026 تعديل في 05:08 ص

صواريخ إيرانية

كتب- محمد فتحي:

شهدت الساعات الماضية تزامنا مع بداية اليوم الخميس 12-3-2026، بعض الأحداث المهمة داخليا وخارجيًا، إذ جاءت أبرزها سعر الذهب في مصر اليوم بعد استقراره في التعاملات المسائية السبت.

شملت الأحداث أيضا إطلاق صواريخ من إيران، وعمل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي على اعتراض التهديد.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية أهم عناوين الأحداث التي حدثت في ليل رمضان خلال الساعات الماضية وهي كالآتي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها

تضم مقر استخبارات.. إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت

بشرى سارة للنساء.. تحليل دم جديد يكشف إصابتِك بالخرف مبكرًا

دوري أوروبي وسعودي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

بينهم سيدة.. القبض على 4 بحرينيين لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان

فيديو رقص وألفاظ مخلة.. كواليس الإطاحة بصانعة محتوى في القليوبية

دعاء التهجد بالمسجد الحرام ليلة 23 رمضان

لفقدان الوزن.. تناول الفاكهة في هذا التوقيت

بكاء بيبو ومواجهة مع والده في الحلقة السابعة

المغنيسيوم.. مفتاح صحة قلبك ونبضاته

عمرو سعد ينشر فيديو مؤثر لسيدة تنهار بالبكاء أثناء تكريم عباس الريس في "إفراج"

عمرو سعد يغني مع تارا عماد "حاجة غريبة" في مسلسل إفراج (فيديو)

