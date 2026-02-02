إعلان

لماذا قفزت أسعار فوانيس الزيت من 800 إلى 4 آلاف جنيه هذا الموسم؟

كتب : آية محمد

02:29 م 02/02/2026 تعديل في 03:04 م

أسعار فوانيس رمضان وصلت 4 آلاف جنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن فوانيس الزيت تشهد نقصًا واضحًا في السوق حاليًا مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأوضح صفا لمصراوي أن هذه الفوانيس كانت تُباع في بداية الموسم بسعر 800 جنيه، ووصلت اليوم إلى ما بين 1400 و4 آلاف جنيه، حسب المقاس والشكل.

وأشار إلى أن المستوردين لم يستوردوا سوى كميات محدودة من هذا النوع من الفوانيس، ومع زيادة الطلب مقارنة بالمعروض ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، موضحًا أن طرح كميات جديدة من هذه الفوانيس مرتبط بوجود بضائع داخل الجمارك ولكن الوضع الحالي يشير إلى نقص مستمر.

وأضاف أن الإقبال الكبير على هذا النوع جاء نتيجة تحوله إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أي منتج يتحول إلى تريند غالبًا ما تشهد أسعاره ارتفاعًا.

وأكد صفا أن أسعار الأنواع الأخرى من الفوانيس مستقرة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن سعر الفانوس البلاستيك يبدأ من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه، فيما تتراوح أسعار الفوانيس الصاج ما بين 300 و3000 جنيه.

وأوضح صفا أن معدلات الإقبال على شراء الفوانيس هذا العام أقل من العام الماضي، بسبب تزامن الموسم مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مما يدفع الأسر إلى توجيه إنفاقها نحو الاحتياجات الأساسية والكتب الخارجية بدلًا من السلع الترفيهية.

اقرأ أيضًا:

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح

ما هو القاع السعري للذهب والفضة؟.. خبير عالمي يتوقع

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بركات صفا أسعار فوانيس رمضان فوانيس الزيت فوانيس رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملك البحار يعود لمملكته.. ظهور جديد لـ"بهلول المسالم" بعد واقعة الصيد الدامية
أخبار المحافظات

ملك البحار يعود لمملكته.. ظهور جديد لـ"بهلول المسالم" بعد واقعة الصيد الدامية
قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
نصائح طبية

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير
رياضة محلية

"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر