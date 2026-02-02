لماذا قفزت أسعار فوانيس الزيت من 800 إلى 4 آلاف جنيه هذا الموسم؟

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن فوانيس الزيت تشهد نقصًا واضحًا في السوق حاليًا مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأوضح صفا لمصراوي أن هذه الفوانيس كانت تُباع في بداية الموسم بسعر 800 جنيه، ووصلت اليوم إلى ما بين 1400 و4 آلاف جنيه، حسب المقاس والشكل.

وأشار إلى أن المستوردين لم يستوردوا سوى كميات محدودة من هذا النوع من الفوانيس، ومع زيادة الطلب مقارنة بالمعروض ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، موضحًا أن طرح كميات جديدة من هذه الفوانيس مرتبط بوجود بضائع داخل الجمارك ولكن الوضع الحالي يشير إلى نقص مستمر.

وأضاف أن الإقبال الكبير على هذا النوع جاء نتيجة تحوله إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أي منتج يتحول إلى تريند غالبًا ما تشهد أسعاره ارتفاعًا.

وأكد صفا أن أسعار الأنواع الأخرى من الفوانيس مستقرة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن سعر الفانوس البلاستيك يبدأ من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه، فيما تتراوح أسعار الفوانيس الصاج ما بين 300 و3000 جنيه.

وأوضح صفا أن معدلات الإقبال على شراء الفوانيس هذا العام أقل من العام الماضي، بسبب تزامن الموسم مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مما يدفع الأسر إلى توجيه إنفاقها نحو الاحتياجات الأساسية والكتب الخارجية بدلًا من السلع الترفيهية.

