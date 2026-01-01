أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو.

وخلال لقائه مع بعض أهم رؤساء المواقع "المؤثرين على السوشيال ميديا" حسب وصفه، أوضح في بيان للوزارة اليوم، أن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أنه "نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من "الصندوق"، بما يؤكد جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.

كان صندوق النقد الدولي أعلن قبل أيام التوصل لاتفاق مع مصر واعتماد المراجعة الخامسة والسادسة على مستوى الخبراء في ضوء مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ويعني ذلك أن مصر يحق لها سحب نحو 2.4 مليار دولار من قرض الصندوق بشرط اعتماد المراجعتين من المجلس التنفيذي لصندوق النقد والتي تعد الموافقة النهائية بعد موافقة الخبراء.

كانت مصر تسلمت نحو 3.3 مليار دولار من قرض الصندوق على 4 دفعات خلال آخر 3 سنوات.

وأوضح الوزير، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12% بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة 9%.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.