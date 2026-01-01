انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 1-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3886 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4997 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5830 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6662 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 46640 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207188 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 333100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 4319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.