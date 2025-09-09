كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الدواجن، والطماطم، والسمك البلطي، والفول، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

