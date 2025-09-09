استطلاع رويترز: التضخم في مصر ينخفض إلى 12.7% في أغسطس

وكالات

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز "، أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام في مصر في أغسطس إلى 12.7%، مواصلاً اتجاهه النزولي على مدى العامين الماضيين في ظل تشديد الحكومة لسياستها النقدية.

وكان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت رويترز آراءهم هو أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 12.7% من 13.9% في يوليو. وقد جُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر.

وأضاف تقرير رويترز،ةأن 3 محللين توقعوا أن يظل التضخم الأساسي دون تغيير عند متوسط 11.80%

وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، بفضل حزمة الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار التي تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وفق التقرير.

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهو التخفيض الثالث هذا العام.