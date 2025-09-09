اتفاقية استثمارية بين "السويدي" والوكالة الجزائرية بـ 2.5 مليار دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن عقد اتفاقية نوايا استثمارية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المشاريع الصناعية والتنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الاستثمار بما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين، بحسب إفصاح الشركة للبورصة.

وتأسست شركة السويدي اليكتريك عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.