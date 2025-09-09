إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:50 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

أسماك البلطي

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و220 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

