كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار البصل الأبيض، والطماطم، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 و10 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات، و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و37 جنيهًا.