سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

09:23 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء 9-9-2025، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3260 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4191 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4890 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5588 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 39120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173786 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 279400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 3652 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


سعر الذهب اليوم في مصر سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الذهب اليوم
