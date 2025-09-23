كتبت- أمنية عاصم:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.33 % عند مستوى 35328 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.68مليون جنيه، و فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 65.64 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 109.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.10 % عند مستوى 35210 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.