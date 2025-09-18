كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة عامر القابضة عن قيام شركتها التابعة تروبي 2 للتنمية السياحية بإطلاق أحدث مراحل مشروع بورتو السخنة باستثمارات تقديرية تتخطى 5 مليار جنيه وذلك من خلال حصولها من الهيئة العامة للتنمية السياحية على ترخيص لعدد 2,086 وحدة جديدة متنوعة تشمل الوحدات السكنية والتجارية.

ووفق الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، فإن هذا التوسع الجديد يأتي كامتداد طبيعي لمشروع بورتو السخنة القائم منذ 2007، والذي يعد أحد أبرز وأكبر مشروعات المجموعة، حيث يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع وعلى ارتفاع 270 مترًا فوق مستوى سطح البحر الأحمر.

وأضافت الشركة، أن الأهمية الجوهرية لهذا الحدث تتمثل في أنه يعزز محفظة مشروعات المجموعة ويرفع من القيمة الاستثمارية والتنموية للأرض، إلى جانب أنه يساهم في دعم الإيرادات المستقبلية للمجموعة عبر زيادة حجم المخزون العقاري القابل للبيع.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة الجديدة مبيعات مستهدفة تقدر بأكثر من 8 مليار جنيه، على أن يتم تحصيل الإيرادات تدريجيًا طوال فترة التنفيذ والبيع. وبذلك سيساهم المشروع في تحقيق تدفقات نقدية متنامية وأرباح مستقرة للمجموعة على المدى المتوسط والطويل.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ الخاصة بالتوسعات الجديدة وطرح الوحدات الجديدة للبيع رسميًا خلال الربع الرابع من عام 2025.