الذهب يقفز إلى مستوى قياسي عالميا خلال تعاملات اليوم

كتبت- منال المصري:

قفز سعر الذهب عالميا إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم وسط حالة الترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لحسم سعر الفائدة.

بحسب بلومبرج، قفزت أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 0.44% إلى 3.695 دولار خلال تعاملات اليوم- تعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).

وسط زيادة الرهان على خفض الفيدرالي للفائدة تتوقع الأسواق قفزة في سعر الذهب مع تراجع العائد على الدولار.

وتوقع بنك مورجان ستانلي أحد البنوك الأمريكية، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية حتى يناير 2026، على أن يبدأ بأول خفض 0.25% في اجتماعه المقبل بدعم تباطؤ التضخم.

يواصل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الضغوط على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بهدف خفض عبء الدين على الولايات المتحدة الأمريكية.

يتمهل البنك المركزي الأمريكي في خفض سعر الفائدة حتى التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام الذي يعد من أهم مستهدفاته وكذلك دراسة تبعات الرسوم الجمركية على التضخم.