متحدث البترول عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل: تمديد وليست جديدة

كتبت- داليا الظنيني:

نفى المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، ما تردد عن توقيع اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز من إسرائيل، موضحًا أن التعديل الأخير هو امتداد لاتفاقية قائمة منذ عام 2019.

وأوضح "عاطف"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، وتنويع مصادر الطاقة لضمان تحقيق توازن بين الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض.

وأشار إلى أن مصر تسعى بشكل استراتيجي لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي على المدى البعيد، مؤكدًا أن تمديد الاتفاقية مع إسرائيل حتى عام 2040 يندرج ضمن هذه الرؤية الشاملة لضمان أمن الطاقة في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، أن مدة العقد الطويلة تصب في صالح مصر، لضمان توافر الإمدادات في ظل التغيرات الجيوسياسية السريعة، مؤكدًا أن العقد يحتوي على معادلة سعرية مرنة تتغير وفقًا لعدة متغيرات.