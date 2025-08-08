كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الجمعة 8-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3073 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3951 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 4610 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5269 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52690 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163865 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263450 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 3390 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.