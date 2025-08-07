هل سيخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة؟



وكالات

عبرت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، عن اعتقادها أن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة قريبا، مستشهدة بتباطؤ سوق العمل وتقييمها بأن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى تهديد قصير الأجل للتضخم.

وقالت دالي: "التضخم، في غياب الرسوم الجمركية، يتجه نحو الانخفاض تدريجيا، ومع تباطؤ الاقتصاد والسياسة النقدية التقييدية باستمرار، ينبغي أن يستمر في ذلك الانخفاض"، مضيفة أنه في حين أن الرسوم الجمركية ستعزز التضخم على المدى القريب، فمن المحتمل ألا تفعل ذلك التأثير باستمرار.

وفي الوقت نفسه، قالت إن سوق العمل اعتراها الضعف، وفقا للغد.

وقالت دالي: "أرى أن التباطؤ الإضافي غير مرحب به، خاصة وأننا نعلم أنه بمجرد تعثر سوق العمل، فإنه التضخم يميل إلى الانخفاض بسرعة وبقوة. كل هذا يعني أننا سنضطر على الأرجح إلى تعديل السياسة في الأشهر المقبلة".

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاقها الحالي بين 4.25 و4.50%.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ قراره بشأن مرشحه للمنصب الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي بحلول نهاية الأسبوع، وإنه قلص بشكل منفصل البدلاء المحتملين لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي جيروم باول إلى أربعة.

وقال ترامب عن خططه لتسمية بديل لأدريانا كوجلر، التي أعلنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنها ستغادر مقعدها بالمجلس اعتبارا من يوم الجمعة لتعود إلى منصبها الأكاديمي في جامعة جورج تاون، "سأتخذ هذا القرار قبل نهاية الأسبوع".

وذكر ترمب أن عملية اختيار بديل لباول انحصرت بين المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت، والعضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، وشخصين آخرين.