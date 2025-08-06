الملابس الجاهزة: تخفيضات الأوكازيون الصيفي تصل إلى 50% هذا العام

كتبت - دينا كرم:

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن تخفيضات الأوكازيون الصيفي هذا العام تتراوح بين 10% و50%، وتشمل مختلف القطع الصيفية المطروحة بالأسواق.

وأوضح فايد في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن نسب الخصم تختلف من قطعة لأخرى، وفقًا لطبيعة المنتج ومدى تنوع ألوانه وتصميماته.

وأضاف أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون لم يتحدد بعد، نظرًا لبدء فترة الأوكازيون رسميًا اليوم، متوقعًا أن تسهم التخفيضات في تنشيط حركة المبيعات وتصريف البضائع الراكدة لدى التجار، خاصة بعد حالة الركود التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية بسبب انشغال الأسر بامتحانات الثانوية العامة.

وأشار فايد إلى أن فترة الأوكازيون تستمر لمدة شهر، ولكن بعض المحال تستمر في تقديم خصومات حتى بعد انتهاء الأوكازيون، استعدادًا لطرح الموديلات الجديدة الخاصة بموسم الجامعات في شهر سبتمبر.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا ببدء الأوكازيون الصيفي لعام 2025 اعتبارًا من الإثنين 4 أغسطس الجاري ولمدة شهر، مع منح كل محل فترة أسبوعين داخل الأوكازيون للمشاركة.

ويشترط على المحال الراغبة في الانضمام للأوكازيون، التقدم بطلب رسمي إلى مديرية التموين التابعين لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب الخصم والأسعار الفعلية للسلع قبل وبعد التخفيض، لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

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