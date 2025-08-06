إعلان

سرقة البيانات.. خبراء يحذرون من استخدام الـ"واي فاي" العامة المجانية

05:06 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

واي فاي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت في الأماكن العامة، يلجأ كثيرون إلى الاتصال بشبكات الواي فاي المجانية دون إدراك للمخاطر التي قد تترتب على ذلك.

ورغم ما توفره هذه الشبكات من سهولة في الوصول إلى الإنترنت، إلا أنها قد تعرض المستخدم لسرقة بياناته الشخصية واختراق هاتفه، بحسب ما أكده خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي".

حذر محمد مغربي، خبير الذكاء الاصطناعي، من الاتصال بشبكات الواي فاي العامة والمجانية، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصية بيانات الهاتف وقد تسهل اختراقه.

وأوضح مغربي أنه في حال الضرورة لاستخدام شبكة واي فاي عامة، يجب التأكد من وجود برامج موثوقة مضادة للفيروسات على الهاتف وذلك لحمايتة من أي محاولة لاختراقة.

وأضاف أنه من المهم مسح ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" وذاكرة التخزين المؤقت "Cache" بشكل دوري، لكونها تمثل ثغرات يمكن استغلالها لاختراق الهاتف.

كما أكد محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، على ضرورة تجنب استخدام الشبكات العامة، حيث أن استخدامها يشكل خطر كبير على البيانات المُخزنة على الهاتف.

ونصح الحارثي بتحميل تطبيقات تأمين للهاتف تكون موثوقة ومعتمدة من شركات عالمية، بالإضافة إلى عدم تفعيل أي خصائص على الهاتف لا يتم استخدامها، خاصة عند التواجد خارج المنزل أو المكتب أو أثناء الاتصال بشبكات غير آمنة.

اقرأ أيضًا:

مع عودة خدمة فودافون كاش.. 100 جنيه كاش باك تعويضا للمستخدمين

منها تسرب غاز وإنتهاء الرصيد.. تنبيهات هامة تظهر على عداد الغاز

سبائك وجنيهات أم ذهب كسر؟.. خبراء الذهب يوضحون أفضل وسيلة للاستثمار

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

واي فاي سرقة البيانات استخدام الإنترنت في الأماكن العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل