سرقة البيانات.. خبراء يحذرون من استخدام الـ"واي فاي" العامة المجانية

كتبت- آية محمد:

في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت في الأماكن العامة، يلجأ كثيرون إلى الاتصال بشبكات الواي فاي المجانية دون إدراك للمخاطر التي قد تترتب على ذلك.

ورغم ما توفره هذه الشبكات من سهولة في الوصول إلى الإنترنت، إلا أنها قد تعرض المستخدم لسرقة بياناته الشخصية واختراق هاتفه، بحسب ما أكده خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي".

حذر محمد مغربي، خبير الذكاء الاصطناعي، من الاتصال بشبكات الواي فاي العامة والمجانية، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصية بيانات الهاتف وقد تسهل اختراقه.

وأوضح مغربي أنه في حال الضرورة لاستخدام شبكة واي فاي عامة، يجب التأكد من وجود برامج موثوقة مضادة للفيروسات على الهاتف وذلك لحمايتة من أي محاولة لاختراقة.

وأضاف أنه من المهم مسح ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" وذاكرة التخزين المؤقت "Cache" بشكل دوري، لكونها تمثل ثغرات يمكن استغلالها لاختراق الهاتف.

كما أكد محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، على ضرورة تجنب استخدام الشبكات العامة، حيث أن استخدامها يشكل خطر كبير على البيانات المُخزنة على الهاتف.

ونصح الحارثي بتحميل تطبيقات تأمين للهاتف تكون موثوقة ومعتمدة من شركات عالمية، بالإضافة إلى عدم تفعيل أي خصائص على الهاتف لا يتم استخدامها، خاصة عند التواجد خارج المنزل أو المكتب أو أثناء الاتصال بشبكات غير آمنة.

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