مع عودة خدمة فودافون كاش.. 100جنيه كاش باك تعويضا للمستخدمين

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن عودة خدمة "ڤودافون كاش" للعمل بكامل طاقتها بعد الانتهاء من التحديثات الفنية التي تمت خلال الساعات الماضية، والتي استهدفت تطوير أداء الخدمة وتحسين تجربة المستخدمين.

وأكدت الشركة في بيان اليوم، أن جميع المعاملات المالية، بما في ذلك التحويلات، والسحب، والإيداع، ودفع الفواتير، أصبحت متاحة الآن بشكل طبيعي.



وفي إطار حرص الشركة على رضا عملائها، قررت تقديم 100 جنيه كاش باك يمكن استخدامها في دقائق وميجابايتس.

كانت الشركة أعلنت عن توقف مؤقت لخدمة "فودافون كاش"، وذلك بسبب إجراء تحديثات تقنية، من الساعة 11:45 مساءً يوم الثلاثاء 5 أغسطس، حتى الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 6 أغسطس.





