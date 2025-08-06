البترول: تشغيل الغلاية الرئيسية لمصفاة أنربك بالهيدروجين كوقود

كتبت- دينا كرم:

عقدت الهيئة المصرية العامة للبترول ورشة عمل لمراجعة النتائج الفعلية للتشغيل التجريبى لمشروع تغيير نظام الوقود المستخدم بالغلاية الرئيسية بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، حيث تم استبدال الغاز الطبيعى فى تشغيل الغلاية بالتشغيل باستغلال فائض الهيدروجين كوقود بديل، وذلك من خلال استغلال حوالى 12 ألف طن من الغازات الغنية بالهيدروجين كبديل عن 20 ألف طن من الغاز الطبيعى فى تشغيل الغلاية كتجربة رائدة فى قطاع البترول بما يحققه من وفر اقتصادى ومردود بيئى.

ووفق بيان الوزارة اليوم، تم عقد الورشة بمقر شركة أنربك بالأسكندرية، بحضور ممثلى الهيئة المصرية العامة للبترول تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، وأحمد غسان، مساعد نائب الرئيس التنفيذى للتخطيط والمشروعات، ومحمد طلعت، مدير عام كفاءة الطاقة بالهيئة، وسيد الراوى، رئيس شركة أنربك، وخافير كافادا العضو المنتدب لشركة ميتسوبيشى باور .

وأوضح الحضور خلال أعمال الورشة والجولة الميدانية بالمشروع، أنه تماشياً مع استراتيجيات وزارة البترول ومجهودات الهيئة المصرية العامة للبترول نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة والعمل على استخدام الطاقة النظيفة واستبدال مصادر الوقود التقليدية.

وأشاروا إلى أنه تم تقديم هذا النموذج الناجح فى تبنى حلول مبتكرة لدعم الاقتصاد الوطنى وتحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على الاستدامة البيئية ، حيث تم البدء فى التشغيل التجريبى لمشروع استغلال فائض الهيدروجين كوقود بديل للغاز الطبيعى فى مارس 2025 بالغلاية الرئيسية بشركة أنربك من خلال شركة ميتسوبيشي صاحبة الرخصة.

و يُعد المشروع خطوة مهمة فى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية ، ويحقق المشروع خفض انبعاثات كربونية حوالى 59 ألف طن سنويًا تمثل حوالى 35% من اجمالى الانبعاثات الكربونية للشركة .

وحصل المشروع على جائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدورة الثالثة عام 2024، وهي إحدى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتي تهدف إلى تشجيع المشروعات التى تهتم بالبعد البيئى والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة.

كما تم اختيار المشروع للعرض فى مؤتمر المناخ COP29، وهو ما يعكس الاهتمام والدعم الكبير من الدولة لجهود التحول الطاقى داخل قطاع البترول، ويعد هذا المشروع مثالًا رائعًا على قدرة الهيئة المصرية العامة للبترول في التخطيط والتطبيق والتطوير المستمر فى العمل على استدامة زيادة الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية فى إطار السعى الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.