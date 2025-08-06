سبائك وجنيهات أم ذهب كسر؟.. خبراء الذهب يوضحون أفضل وسيلة للاستثمار

كتبت- آية محمد:

تباينت آراء خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" بشأن أفضل طرق لشراء الذهب بغرض الاستثمار، بين من يفضل السبائك والجنيهات، ومن يرى إمكانية شراء الذهب الكسر بشروط.

كان تقرير المجلس العالمي للذهب كشف تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 نحو 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024.

الذهب الكسر غير آمن

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا ينصح نهائيًا بشراء الذهب الكسر – الذهب المستعمل – لأنه يمثل "بابًا للدخول في متاهات الذهب المغشوش وغير المطابق للمواصفات"، بحسب منيب.

وأوضح منيب، أن الذهب الكسر غالبًا ما تكون دمغته مطموسة، ولا يمكن التفرقة بين ما إذا كان الطمس نتيجة مرور الزمن أم بفعل فاعل، مشيرًا إلى أن المستهلك قد يكتشف أنه اشترى ذهبًا غير سليم عند محاولة بيعه.

ونصح منيب، بشراء الذهب الجديد سواء كان سبائك أو مشغولات، لأن دمغته تكون واضحة ومضمونة، مؤكدًا على ضرورة الشراء من مكان موثوق به، وتحت أعين الجهات الرقابية وليس عبر الإنترنت، لتفادي التعرض للاحتيال أو ضياع المدخرات.

وأشار إلى أن المحل الذي يتم الشراء منه يجب أن يكون لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ويصدر فاتورة واضحة للمشتري، حتى يتمكن من الرجوع إليه في حالة وجود أي مشكلة.

وأكد منيب أن السبائك والجنيهات "وجهان لعملة واحدة"، والفارق بينهما يكمن فقط في الشكل والعيار، في حين أن المشغولات الذهبية يقبل عليها المواطنون لغرض الزينة.

حسب السيولة

من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن قرار شراء السبائك أو الذهب الكسر يتوقف على حجم السيولة المتاحة لدى المواطن.

وأوضح أنه في حالة شراء الذهب الكسر، يجب أن يكون من الجواهرجي المضمون الذي يعرفه المستهلك معرفة جيدة.

وأكد نجيب، على ضرورة الحصول على فاتورة رسمية مختومة عند الشراء، باعتبارها سند ملكية يضمن حق المشتري عند البيع.

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