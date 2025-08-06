وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات قطاع البترول

كتبت - دينا كرم:

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات جديدة شملت عدداً من قيادات القطاع.

وجاءت أبرز الأسماء في الحركة على النحو التالي:

المهندس يس محمد أحمد يس، تم تكليفه وكيلًا أول للوزارة، مع الإشراف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، بعد أن شغل منصب العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس.

المهندس محمود عبد الحميد محمود تولى منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، قادمًا من رئاسة شركة ثروة للبترول وثروة بريدا بتروليم سيرفيس.

المهندس معتز أحمد عاطف تم تعيينه رئيسًا لشركة خالدة للبترول، بعد أن شغل سابقًا منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول ورئيس المكتب الفني للوزير.

المهندس سعيد عبد المنعم عبد المجيد، تولى رئاسة شركتي ثروة للبترول وثروة بريدا، وكان قد شغل من قبل رئاسة شركة خالدة للبترول.

المهندسة عبير علي الشربيني تم تعيينها مديرًا عامًا للمكتب الفني بوزارة البترول، وكانت تشغل منصب مدير عام مساعد بنفس المجال بشركة "إيكم".

المهندس عمرو أشرف عبد الحميد عوض تولى منصب مدير عام شئون مكتب الوزير، بعد عمله في شركة جابكو وإيجاس ومنتدى غاز شرق المتوسط.

السيد محمد سليمان داود تم تكليفه مديرًا عامًا للإعلام بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإعلام بالوزارة.

المهندس محمد السيد المليجي عاد لرئاسة شركة الحمرا أويل، بعد أن تولى سابقًا رئاسة شركات جابكو وجمسة للبترول.

المهندس محروس معتمد عميش تولى رئاسة شركة جمسة للبترول، قادمًا من رئاسة شركة مجاويش للبترول.

المهندس سامي علي الشحات تولى رئاسة شركة مجاويش للبترول، بعد أن كان رئيسًا لشركة برج العرب للبترول.

الجيولوجي مصطفى الميهي تم تعيينه رئيسًا لشركة برج العرب للبترول، وكان يشغل منصب مدير عام الاستكشاف بشركة جمسة.

المهندس طارق عبد الفتاح إبراهيم تولى رئاسة شركة بتروزنيمة، بعد أن شغل منصب مدير عام العمليات بالشركة نفسها.

الكيمائي هاني توفيق تم تعيينه رئيسًا لشركة بتروسيف، وكان يعمل مديرًا عامًا للسلامة بوزارة البترول.