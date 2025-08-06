منها تسرب غاز وإنتهاء الرصيد.. تنبيهات هامة تظهر على عداد الغاز

كتبت- دينا كرم:

أصبحت عدادات الغاز مسبقة الدفع خيارًا شائعًا في كثير من المنازل المصرية، لما توفره من تحكم أفضل في الاستهلاك وتجنب الفواتير المتراكمة، لكن ظهور بعض الرموز أو الأكواد على شاشة العداد قد يثير القلق، خاصة عندما تكون غير مفهومة أو تشير إلى خلل محتمل.

ومن أبرز هذه الرموز، الكود "E-15"، والذي أعلنت عنه شركة "بتروتريد" ضمن دليل إرشادي، موضحة أنه إنذار خاص بوجود تسريب أو مشكلة في نظام الأمان، ويجب عند ظهوره الاتصال بطوارئ الغاز على الرقم 129 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير الإشعارات التي تظهر في عدادات الغاز مسبقة الدفع ودلالتها وكيفية التصرف معها:

E-01 : إشعار يدل على وجود خطأ بالبطارية الخاصة بعداد الغاز المنزلي، وحينها تحتاج إلى تغيير لذا يجب الاتصال بطوارئ الغاز.

E-02 : إشعار يدل على وجود خطأ في فتح الغطاء، أي تلاعب في العداد، وحينها تحتاج إلى الإتصال بطوارئ الغاز لعمل مسح.

E-03 : شعار يدل على أن هناك اقترابا من جسم ممغنط من العداد ويجب ازاحته، لذا يجب الكشف على العداد من خلال فني الطوارئ والتأكد من عدم وجود تلاعب.

E-05 : إشعار تنبيه بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقي من رصيد الشحن، لذا يجب توجه العميل للشحن.

E-06 : إشعار يدل على انتهاء الرصيد مما قد يؤدي لإنقطاع الخدمة، لذا يجب توجه العميل للشحن.

E-09 : إشعار ينوه بصيانة صمام العداد، وحينها لابد من التواصل مع طوارئ الغاز لتغيير العداد.

E-10 : إشعار يعني بدء وقت السماح لشحن كارت العداد الخاص بك، حينها يمكن للعميل التوجه للشحن.

E-15 : إنذار خاص بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان، لذا يجب الاتصال بطوارئ الغاز على رقم 129.

وتوجد عدة ارشادات هامة خاصة بشحن كارت عداد الغاز:

- لابد من شحن العداد مرة واحدة على الأقل كل شهرين حتى لا ينقطع الغاز حتى وان كان به رصيد.

- عند انقطاع الغاز بسبب انتهاء الرصيد يقوم العميل بالضغط على زر العداد فيتم وضع 4 متر مكعب في الرصيد بالسالب لحين الذهاب لشحن الكارت ويتم إنذار العميل بصافرة الإنذار بعد كل نفاذ 1 متر مكعب من الأربعة.

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