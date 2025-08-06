كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والمكرونة، والعدس، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاربعاء 6-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.44 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.03 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.49 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.76 جنيه، بتراجع 3.26 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.44 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.16 جنيه، بتراجع 4.58 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.82 جنيه، بتراجع 6.76 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.33 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.48 جنيه، بتراجع 86 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.2 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.48 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.68 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.33 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.67 جنيه، بزيادة 1.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.52 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.89 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.59 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.