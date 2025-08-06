وزير البترول يعين معتز عاطف رئيسًا لشركة خالدة للبترول

كتبت- دينا كرم:

أصدر كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتعيين المهندس معتز أحمد عاطف حسن رئيسًا لشركة خالدة للبترول خلفا لسعيد عبد المنعم.

حصل المهندس معتز أحمد عاطف حسن، على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة عام 1997 ودبلوم إدارة المشروعات من جامعة مانشيستر بالمملكة المتحدة عام 2010.

وبدأ معتز مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) في 1999، وصولاً إلى مدير إدارة الشبكات في 2007.

ثم إنتقل للعمل بشركة بي بي البريطانية وتدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير عام مشروعات شمال أفريقيا وممثلاً عن شركة بي بي مصر في عضويات مجلس إدارة الشركات المشتركة عام 2020.

وعاد لشغل منصب مساعد رئيس الشركة للمكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في 2020.

وشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمكتب الفني والمتحدث الرسمي بوزارة البترول والثروة المعدنية في 2024.