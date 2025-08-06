كتبت- دينا كرم:

أصدر كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتعيين، المهندس سعيد عبد المنعم عبد المجيد يوسف، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي ثروة للبترول وشركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس.

حصل المهندس سعيد عبد المنعم، على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة عام 1996 وبدأ مسيرته المهنية بالقطاع كمهندس بالعمليات بشركة خالدة للبترول في عام 1998.

وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام العمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة قارون للبترول في 2017، ثم شغل وظيفة مدير عام العمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة خالدة للبترول في 2018، وتولى بعد ذلك رئاسة شركة خالدة للبترول في 2020.