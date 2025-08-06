وزير البترول يعين محمود عبد الحميد عضواً منتدباً تنفيذياً لشركة إيجاس

كتبت- دينا كرم:

أصدر كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس محمود عبد الحميد محمود محمد، بمنصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).



وحصل المهندس محمود على بكالوريوس هندسة من جامعة قناة السويس عام 1988، وبدأ مسيرته المهنية بالقطاع كمهندس إنتاج بشركة بدر الدين للبترول في عام 1990.



و شغل عدة مناصب قيادية من بينها رئاسة شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي في 2016، ثم شغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عش الملاحة في 2017.



وتولى بعد ذلك رئاسة شركة ثروة للبترول في 2024، ورئاسة شركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس في 2025.