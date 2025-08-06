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انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:47 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان، والفلفل، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و11.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

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أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور انخفاض البطاطس
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