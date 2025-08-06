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المهندس يس محمد وكيلاً أول لوزارة البترول والثروة المعدنية

10:44 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

كريم بدوي وزير البترول

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كتبت- دينا كرم:

أصدر كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس يس محمد أحمد يس، رئيس شركة إيجاس بمنصب وكيل أول الوزارة، مع الإشراف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ.

وحصل المهندس يس على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنصورة عام 1991، وحصل على درجة الدكتوراة العليا في مجال الاحتراق وآلات الاحتراق من نفس الجامعة عام 1996.

وبدأ مسيرته بشركة بدر الدين للبترول عام 1993، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في 2020، ثم شغل منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة في 2024.

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كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يس محمد أحمد يس
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