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وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

04:07 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الدكتورة رانيا المشاط تدلي بصوتها

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كتبت- منال المصري:

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يعد واجبًا وطنيًا يعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في اختيار من يمثلهم، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في العملية التشريعية لدعم مسيرة التنمية والبناء.

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الدكتورة رانيا المشاط تدلي بصوتها وزيرة التخطيط انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ثاني أيام إنتخابات مجلس الشيوخ الدكتورة رانيا المشاط
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