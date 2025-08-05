إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يكسر مستوى 35 ألف نقطة ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

03:04 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.58% عند مستوى 35254 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء ليحقق مستوى قياسيا جديدًا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بمستهل جلسة اليوم وصل لمستوى 34914 نقطة مقارنة بختام الجلسة أمس الذي أغلق بها عند مستوي 34704 نقطة.

ويذكر أن المستوى القياسي المحقق أمس وهو 34704 نقطة يعد أول قمة تاريخية خلال الشهر الجاري مقارنة بـ 34683 نقطة القمة التاريخية السابقة التي تم تحقيقها الشهر الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق