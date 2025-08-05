كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.58% عند مستوى 35254 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء ليحقق مستوى قياسيا جديدًا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بمستهل جلسة اليوم وصل لمستوى 34914 نقطة مقارنة بختام الجلسة أمس الذي أغلق بها عند مستوي 34704 نقطة.

ويذكر أن المستوى القياسي المحقق أمس وهو 34704 نقطة يعد أول قمة تاريخية خلال الشهر الجاري مقارنة بـ 34683 نقطة القمة التاريخية السابقة التي تم تحقيقها الشهر الماضي.