سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أغسطس 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5205 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5250 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4593 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3937 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36750 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.