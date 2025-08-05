شعبة الورق: انخفاض أسعار الورق المستورد 40% بدءًا من أكتوبر

كتب- أحمد الخطيب:

قال عمرو خضر، رئيس شعبة تجارة الورق بالغرفة التجارية، لـ"مصراوي" إن أسعار الورق المستورد عالي الجودة ستبدأ في الانخفاض بنسبة 30% و40% بداية من شهر أكتوبر المقبل مع دخول أول شحنة استيرادية تماشيا مع تراجع أسعاره عالميا.

وأكد أن الورق المستورد سيكون أرخص من المنتج المحلي، واصفًا هذا التطور بـ"الكارثة" التي من شأنها أن تضغط على المصانع المحلية لتخفيض أسعارها حتى تتمكن من المنافسة.

وتشهد أسعار الورق عالميا تراجعًا حادًا منذ منتصف شهر يونيو الماضي، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% مقارنة ببداية العام الجاري، وفق ما قاله خضر.

وأضاف خضر، أن أسعار الورق العالمية في حالة انهيار مستمر منذ نحو شهر ونصف، ولا تزال مرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى".

وفي سياق متصل، انتقد رئيس الشعبة قيام بعض دور النشر برفع أسعار الكتب الخارجية بنسبة تتراوح بين 10% و15%، رغم حالة الركود التي يعاني منها السوق منذ نحو أربعة إلى خمسة أشهر.

وأكد أنه لا توجد أي مبررات اقتصادية لرفع الأسعار، خاصة مع استقرار السوق نسبيًا، وتراجع أسعار الورق والكشاكيل، وكذلك انخفاض أسعار كتب وزارة التربية والتعليم هذا العام مقارنة بالموسم الماضي.