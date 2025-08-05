تعرف على أنظمة السداد المختلفة لفاتورة التليفون الأرضي من "وي"

كتبت- آية محمد:

في بداية كل شهر، تقوم شركة المصرية للاتصالات "وي" بإرسال رسائل تنبيه لعملائها المشتركين في النظام الشهري، تذكرهم فيها بضرورة دفع فاتورة التليفون الأرضي لضمان استمرار الخدمة.

وتتيح الشركة خيارات متعددة للسداد، تشمل الدفع الشهري، أو الربع سنوي، أو السنوي، لتناسب احتياجات جميع المشتركين.

كما توفر "وي" وسائل دفع متنوعة، سواء من خلال منافذ الدفع الإلكترونية أو بالطرق التقليدية.

وفي السطور التالية، يستعرض "مصراوي" تفاصيل أنظمة الدفع المختلفة وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي المتاحة للمستخدمين:

النظام الشهري

يُسدد اشتراك التليفون الأرضي شهريًا، وتمنح الشركة فترة سماح تصل إلى 20 يومًا في حالة تأخر الدفع.

وبعد انتهاء فترة السماح، يتم تحويل الخط إلى وضع استقبال المكالمات فقط لمدة 7 أيام.

وفي حال استمرار التأخير بعد هذه الفترة، يوقف الخط مؤقتًا حتى يتم سداد الفاتورة.

النظام الربع سنوي

يتم دفع فاتورة التليفون كل 3 أشهر، وتوفر الشركة فترة سماح قصيرة مدتها 3 أيام بعد موعد الدفع المحدد.

خلال هذه الفترة، يتم تحويل الخط إلى وضع استقبال المكالمات.

وفي حالة عدم السداد بعد انتهاء فترة السماح، يوقف الخط مؤقتًا حتى يتم الدفع.

النظام السنوي

يدفع المشترك الفاتورة مرة واحدة في السنة، مع منح الشركة فترة سماح تصل إلى 7 أيام بعد الموعد المحدد للسداد.

خلال هذه الفترة، يتم تحويل الخط إلى وضع استقبال المكالمات.

وفي حال عدم السداد بعد انتهاء هذه المهلة، يتم إيقاف الخط مؤقتًا لحين السداد.

طرق الدفع

تقدم الشركة عدة طرق لسداد الفواتير، تشمل:

- مراكز شركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة الرسمي أو من خلال تطبيق "My WE ".

- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- مكاتب البريد المصري.

- خدمات "فودافون كاش، وفوري، واتصالات كاش، واورنج كاش، ووي باي، وماكينات شركة سداد، وBee، وخدماتي، وأمان والأهلي ممكن، ومصاري".

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