كتبت- أمنية عاصم:

قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن إي اف چي هيرميس عملت منذ بداية العامعلى 6 صفقات اندماج واستحواذ، و 7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر، والإمارات، السعودية، وسلطنة عمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.

وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم أن إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي إف چي القابضة، وبنك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع قد نجح في القيام بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية.

وبحسب البيان المرسل اليوم، تشمل الصفقة بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، من خلال طرح خاص مخصص بالكامل إلي عمران محمد العمران، وشريحة عامة متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، والتي تمت تغطيتها بمعدل 23.6 مرة. وقد تم تسعير السهم بسعر 21.25 جنيهًا للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة سوقية تقارب 4.5 مليار جنيه.

هذا الطرح يمثل خطوة مهمة لدعم وتنشيط حركة الطروحات في البورصة المصرية، مضيفًا إذ يعد إدراج الوطنية للطباعة ثاني إدراج ننجح في تنفيذه على البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة ڤاليو.

وتعد الشركة الوطنية للطباعة من الشركات الرائدة في قطاع الورق والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 1979.وتعمل الشركة الوطنية للطباعة عبر أربع شركات تابعة رئيسية: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدم نحو 15 قطاعًا تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم.