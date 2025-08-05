رئيس الرقابة المالية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتبت- أمنية عاصم:

أدلى محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا النبراوي في منطقة التجمع، بمحافظة القاهرة.

وأكد فريد، أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لجميع المواطنين، وتعكس وعي المجتمع المصري وحرصه على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.