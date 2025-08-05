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توقف مؤقت لخدمات "فودافون كاش" اليوم لهذا السبب

11:34 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

شركة فودافون مصر

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كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة فودافون مصر عن توقف مؤقت لخدمة "فودافون كاش"، وذلك بسبب إجراء تحديثات تقنية.

وأوضحت الشركة أن التوقف سيبدأ في تمام الساعة 11:45 مساءً من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، ويستمر حتى الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 6 أغسطس.

وأرسلت الشركة رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالتحديث، وجاء نص الرسالة كالتالي:

"عميلنا العزيز، سيتم إجراء تحديثات تقنية على فودافون كاش وستكون الخدمة غير متاحة من 5 أغسطس الساعة 11:45 مساءً حتى 6 أغسطس الساعة 12 ظهرًا".

فودافون

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توقف مؤقت لخدمات فودافون كاش شركة فودافون مصر خدمة فودافون كاش
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