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وزير البترول يبحث مع مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة

11:08 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

كريم بدوي مع المختصين بمجموعة موانئ أبوظبي

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كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع المختصين بمجموعة موانئ أبوظبي لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة البترول وموانئ أبوظبي، والتي تستهدف التعاون الإقليمي المشترك بين البلدين.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال زيارته لدولة الإمارات، بحضور أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي، وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ، ومحمود فراج عمران، المدير العام لشركة تي سي ام لإدارة المشروعات.

وخلال الزيارة تفقد الوزير والوفد المرافق ميناء أبوظبي، واستمع إلى آلية العمل التي تتم داخل الميناء.

وأوضح بدوي أن المحور السادس من محاور عمل الوزارة يتضمن ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي المشترك، وهو ما يتم حالياً مع موانئ أبوظبي، وذلك عن طريق دمج الإمكانات الرقمية المتقدمة والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها المجموعة مع البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول المصري.

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