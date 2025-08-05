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وزير البترول والثروة المعدنية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

10:59 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

وزير البترول والثروة المعدنية يدلي بصوته

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كتبت- دينا كرم:

أدلى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس ، حيث أكد عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

ووفق بيان الوزارة اليوم، دعا بدوي المواطنين و العاملين في القطاع إلى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التصويت، مؤكداً أن المشاركة الايجابية تعكس الوعي الكبير للمصريين وروح المسؤولية لديهم وحرصهم على المساهمة في بناء مستقبل وطنهم من خلال اختيار نوابهم وممثليهم .

وأشار الوزير إلى أن المجالس النيابية تلعب دوراً محورياً في نقل نبض المواطنين إلى صناع القرار، وتعمل بتكامل واضح مع الوزارات ومؤسسات الدولة لتقديم التشريعات واقتراح التعديلات التي تنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار وتسريع المشروعات، وزيادة الإنتاج .

وأكد بدوي على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل العمل الجاد على أرض الواقع لتحقيق تطلعات الشعب المصري، من خلال مشروعات إنتاجية، في ظل حالة التناغم والتكامل بين وزارات الحكومة وبعضها ومؤسسات الدولة كافة.

وأوضح أن مجلس الشيوخ، بصفته الغرفة الثانية للبرلمان، يمثل بيت خبرة وطني يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الفنية والمجتمعية، والتي تسهم بفاعلية في تقديم رؤى ودراسات متعمقة، ومراجعة التشريعات وتقييم أثرها على أرض الواقع واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

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