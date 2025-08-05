كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 جنيه و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.