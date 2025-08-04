كتب- أحمد والي:

قال ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن 85% من الشركات التي يتم تأسيسها عبر الهيئة حاليًا تُؤسس إلكترونيًا، وهو ما يعكس نجاح جهود رقمنة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات في مصر.

وأوضح عباس أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون جزءًا من منصة الكيانات الاقتصادية التي تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدشينها قريبًا، لتقديم الخدمات الاستثمارية للمستثمرين إلكترونيًا بكفاءة وسرعة.

وجاءت تصريحات عباس خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.

وأكد عباس على استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية لخدمة المصريين بالخارج، مشيرًا إلى تخصيص الهيئة شباكًا مستقلًا لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمغتربين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للاستقبال والمشورة داخل الهيئة، تقدم خدمات التوجيه والدعم للمصريين بالخارج، وتساعدهم في اختيار الأنظمة الاستثمارية المناسبة وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب التعريف بـ خريطة مصر الاستثمارية التي تضم نحو 2000 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات.

ودعا عباس المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة في مصر، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة في البنية التحتية، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحريًا، ومدّ 7800 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز الخدمات اللوجستية، وهو ما ساعد على تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة تشريعية مستقرة ومرنة، تتضمن حوافز عامة لكافة الاستثمارات، وأخرى خاصة للقطاعات ذات الأولوية في استراتيجية "رؤية مصر 2030"، وعلى رأسها صناعتا السيارات والهيدروجين الأخضر، واللتان شهدتا بالفعل دخول استثمارات ضخمة مؤخرًا.

ووجّه ياسر عباس رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، مؤكدًا أن الهيئة طوّرت منظومة متكاملة لحل تحديات الاستثمار، تشمل لجنة المبادئ، ومركزًا للتفاوض والوساطة، إلى جانب الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين التي نجحت في حل ما بين 90% إلى 95% من مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.

حضر الجلسة كل من: باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس البورصة المصرية.