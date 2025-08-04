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وزير البترول يبحث مع مدير الديوان الأميري بالفجيرة تعزيز مجالات التعاون

03:19 م الإثنين 04 أغسطس 2025

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كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات التنموية والاستثماريّة، واستعراض العلاقات الثنائية وفرص العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات في مجالات مختلفة.

وأوضح بدوي خلال الاجتماع أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة .

وأشار مدير الديوان الأميري إلى توجيهات حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الالتزام بما يعزز الارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة ركب التنمية المستدامة والتطورات المستقبلية بين البلدين.

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كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية محمد سعيد الضنحاني الفجيرة
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